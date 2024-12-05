Неработающий светофор, ремонтные работы, драка мигрантов и ДТП — Владивосток встал в 9-балльных заторах

На магистральном маршруте через проспект 100-летия Владивостока продолжается замена леерных ограждений. В настоящее время работы ведутся на Некрасовском путепроводе, на полосе движения в сторону пригорода. Также замечены шевеления дорожников на улице Выселковой, что дополнительно усложняет проезд в направлении Снеговой Пади.