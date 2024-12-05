Неработающий светофор, ремонтные работы, драка мигрантов и ДТП — Владивосток встал в 9-балльных заторах

На магистральном маршруте через проспект 100-летия Владивостока продолжается замена леерных ограждений. В настоящее время работы ведутся на Некрасовском путепроводе, на полосе движения в сторону пригорода. Также замечены шевеления дорожников на улице Выселковой, что дополнительно усложняет проезд в направлении Снеговой Пади.
Неудачное столкновение водителей произошло на улице Русской перед перекрёстком с проспектом 100-летия Владивостока (по направлению от кольца Багратиона). На пересечении улиц Гамарника и Бородинской образовалась наледь, о чём предупреждают очевидцы.
В районе развязки перед Некрасовским путепроводом со стороны Океанского проспекта произошло ДТП в районе кафе «У Спартака». Сложная обстановка наблюдается на пересечении проспекта Красного знамени и Океанского проспекта (район остановки «Дальпресс»). Очевидцы описывают ситуацию как «мощную», когда в одном месте скопилось более десятка автобусов, одновременно подъехала скорая помощь и произошла драка таджиков.
На перекрёстке Океанского проспекта и улицы Семёновской, по сигналам горожан, «завис» светофор, показывая только запрещающий сигнал и не пропуская транспортный поток от остановки «Изумруд» вверх к Покровскому парку. Эта часть Океанского проспекта свободна, пробка скапливается от сквера Почётных граждан Владивостока.
На проспекте 100-летия Владивостока собирается затор и по направлению из пригорода в город из-за автоаварии перед перекрёстком с улицей Магнитогорской.