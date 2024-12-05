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Минчанин заплатит штраф 2000 рублей за то, что ездил по школьному проездному

Суд оштрафовал минчанина на 2000 рублей из-за поездок по льготному школьному проездному.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин заплатит штраф 2000 рублей за то, что ездил по школьному проездному. Подробности рассказала заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко, передает агентство «Минск-Новости».

В сообщении сказано, что житель Минска, который нашел льготный проездной школьника и ездивший по нему на протяжении нескольких месяцев, был оштрафован на 20 базовых величин, или 800 белорусских рублей по состоянию на 5 декабря 2024 года. Кроме того, суд Московского района принял решение о возмещении со стороны мужчины ущерба «Минсктрансу» и метрополитену в размере 1200 рублей.

Леошко отметили, что льготная карта школьника имеет свой номер, по которому можно легко отследить, когда и кем она используется.

— В ходе рейдов мы определили, что некоторые проездные проводят как в учебное время, так и глубокой ночью. Вскоре установили, что речь идет о незаконном использовании карточек со стороны взрослых, — пояснила специалист.

Она заметила, что в указанном случае злоумышленником оказался работающий минчанин, нашедший потерянный проездной. Фигурант начал им пользоваться.

Ранее мы писали, что КГК решил вопрос с вместимостью ряда минских автобусов в «час пик».

Кстати, восемь эскалаторов установили на новой станции «Аэродромная» Зеленолужской линии минского метро: «Будет очень большой поток людей».

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