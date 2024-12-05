Минчанин заплатит штраф 2000 рублей за то, что ездил по школьному проездному

В сообщении сказано, что житель Минска, который нашел льготный проездной школьника и ездивший по нему на протяжении нескольких месяцев, был оштрафован на 20 базовых величин, или 800 белорусских рублей по состоянию на 5 декабря 2024 года. Кроме того, суд Московского района принял решение о возмещении со стороны мужчины ущерба «Минсктрансу» и метрополитену в размере 1200 рублей.