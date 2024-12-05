Ачинец на Mercedes «надрифтовал» в Кемерове на 10 тысяч рублей (видео)

Автоблогер снимал свои манёвры на видео, которые размещал на личной странице в одной из социальных сетей. Полицейские изучили контент и нашли нарушителя ПДД.
Задержанный пояснил, что периодически приезжает в Кемерово для ведения бизнеса. Свое поведение он объяснил тем, что хотел получить острые ощущения, рассказали в полиции.
Водителя привлекли к ответственности по пяти статьям КоАП РФ, в том числе за нарушение правил маневрирования и расположения транспортного средства на проезжей части, чрезмерную тонировку и отсутствие полиса ОСАГО. Максимальная сумма штрафов, которую ему предстоит выплатить, может превысить 10 тысяч рублей.