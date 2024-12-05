В Росстате назвали обновленные цены на бензин в Ростовской области

За неделю, с 26 ноября по 2 декабря 2024 года, в Ростовской области произошло очередное изменение цен на горючее, продаваемое на АЗС. Об этом сообщает Росстат.
В частности, специалисты высчитали среднюю стоимость бензина 2 декабря, она составила 61,15 рубля. Это оказалось на 23 копейки больше, чем неделей ранее (было 60,92 рубля).
Цены на отдельные марки бензина:
АИ-92: 25 ноября — 54,80 рубля, 2 декабря — 55,02 рубля;
АИ-95: 25 ноября — 61 рубль, 2 декабря — 61,21 рубля;
АИ-98 и выше: 25 ноября — 77,13 рубля, 2 декабря — 77,45 рубля;
Дизельное топливо: 25 ноября — 64,42 рубля, 2 декабря — 64,65 рубля.
Добавим, 2 декабря общая цена за бензин по ЮФО составляла 62,18 рубля, за дизель — 66,26 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 59,87 и 69,04 рубля соответственно.