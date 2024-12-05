Небольшой снег ожидается в Иркутске в пятницу

Ветер ночью северо-западный, юго-западный, днем юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, поземки.
Температура ночью −8, −13°, при прояснении −18, −23°, днем −1, −6°, местами −11, −16°, в Киренском, северо-восточных и верхнеленских районах ночью −28, −33°, в пониженных формах рельефа до −38°, днем −16, −21°, местами до −11°.
В Иркутске завтра будет облачно с прояснениями, ночью снег. Ветер переменный 2−7 м/с, температура −9, −11°.
Днем небольшой снег, ветер юго-восточный 1−6 м/с, температура −3, −5°.