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Небольшой снег ожидается в Иркутске в пятницу

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 декабря в Иркутской области ожидается переменная облачность, ночью небольшой, в южных районах небольшой, местами умеренный снег, в верхнеленских и северо-восточных районах местами небольшой снег, днем без существенных осадков, местами небольшой снег, утром местами туманы.

Сейчас в Ричмонде: +5° 6 м/с 45% 751 мм рт. ст. +4°
Источник: НИА Байкал

Ветер ночью северо-западный, юго-западный, днем юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, поземки.

Температура ночью −8, −13°, при прояснении −18, −23°, днем −1, −6°, местами −11, −16°, в Киренском, северо-восточных и верхнеленских районах ночью −28, −33°, в пониженных формах рельефа до −38°, днем −16, −21°, местами до −11°.

В Иркутске завтра будет облачно с прояснениями, ночью снег. Ветер переменный 2−7 м/с, температура −9, −11°.

Днем небольшой снег, ветер юго-восточный 1−6 м/с, температура −3, −5°.