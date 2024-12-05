Небольшой снег ожидается в Иркутске в пятницу

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 декабря в Иркутской области ожидается переменная облачность, ночью небольшой, в южных районах небольшой, местами умеренный снег, в верхнеленских и северо-восточных районах местами небольшой снег, днем без существенных осадков, местами небольшой снег, утром местами туманы.