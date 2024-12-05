«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за ноябрь 2024 года

В GNX Ламар задел Лил Уэйна, и тому это не понравилось. Причина — Уэйн не поздравил своего коллегу со статусом хедлайнера Суперкубка-2025, потому что сам очень хотел выступить на нём. В будущем году мероприятие пройдет в Новом Орлеане — родном городе рэпера. Пока что неизвестно, насколько серьезный из этого может получиться конфликт. Однако уже появились новости о том, что Уэйн готовит ответ Ламару. Так что, возможно, у начавшего 2024-й с бифа Кендрика будет возможность и завершить его аналогичным образом.