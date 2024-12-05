«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за ноябрь 2024 года

Под ногами захрустел снег, в чарты вернулись Мэрайя Кэри и «Wham!», а на улицах множатся в геометрической прогрессии нарядные елки. Ноябрь официально подошел к концу, но мы не собираемся отпускать его без подведения итогов произошедшего в музиндустрии за месяц. Чьи хиты сейчас активно штурмуют чарты и покоряют TikTok? К кому из новичков стоит приглядеться и прислушаться? Почему ноябрь можно смело назвать месяцем рэпа? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в нашем культурно-аналитическом дайджесте «Музы Пульс».
Зарубежная музыка.
Пожалуй, главным событием ноября в музиндустрии можно назвать внезапный релиз Кендрика Ламара GNX. После громкой победы в бифе с Дрейком, чартового господства с диссом Not Like Us и объявления в качестве хедлайнера грядущего Суперкубка рэпер без предупреждения выпустил альбом. Естественно, треки из него массово десантировались в топы некоторых стримингов. Некоторых, потому что релиз совсем свежий, и ему нужно немного времени на проявление себя в чартах.
В GNX Ламар задел Лил Уэйна, и тому это не понравилось. Причина — Уэйн не поздравил своего коллегу со статусом хедлайнера Суперкубка-2025, потому что сам очень хотел выступить на нём. В будущем году мероприятие пройдет в Новом Орлеане — родном городе рэпера. Пока что неизвестно, насколько серьезный из этого может получиться конфликт. Однако уже появились новости о том, что Уэйн готовит ответ Ламару. Так что, возможно, у начавшего 2024-й с бифа Кендрика будет возможность и завершить его аналогичным образом.
Треки и жанры.
Kendrick Lamar — GNX.
Gracie Abrams — That’s So True.
Rauw Alejandro — Cosa Nuestra.
Tate McRae — 2 Hands.
JIN — Running Wild.
Lil Baby — Insecurities.
Juice WRLD & Nicki Minaj — AGATS2 (Insecure).
Shaboozey — Good News.
Summer Walker — Heart Of A Woman.
Cynthia Erivo feat. Ariana Grande — Defying Gravity.
В этом месяце на вершину Billboard Hot 100 после недолгого отсутствия вернулся Shaboozey со своим хитом A Bar Song (Tipsy), который уже по праву можно назвать одним из главных треков 2024-го. Воплощение тренда на кантри-музыку, весь год не оставляющего индустрию, соседствует в чарте с возвращением Бруно Марса в большую поп-музыку. Его фит с Леди Гагой находится на второй позиции в чарте, а также занимает довольно высокие места в топах стримингов вместе с другой его коллаборацией — треком APT. с Розэ из BLACKPINK.
Довольно высоко в этом месяце поднялась в чартах и Грейси Абрамс со своим хитом That’s So True. Добравшийся почти до тройки лидеров девичий поп под акустическую гитару наглядно иллюстрирует укрепление тренда на акустическую музыку, которое можно было заметить на протяжении года.
Однако все мы знаем, что в скором времени топы заполнят новогодние и рождественские нетленки. Они уже начали потихоньку подниматься в чартах: Мэрайя Кэри с All I Want For Christmas Is You (1994), Бренда Ли и ее Rockin' Around The Christmas Tree (1958), ну и Last Christmas (1984) от «Wham!».
Чуть ниже располагаются песни из нового альбома звезды латинской музыки Рау Алехандро Cosa Nuestra. Латина — неугасающий тренд последних несколько лет, поэтому ее представители регулярно отмечаются на довольно высоких позициях в топах стримингов.
Тейт Макрей.
Michael Buckner/Getty Images.
В меньших количествах в чартах сейчас представлена поп-музыка в духе нулевых. Эстетика Y2K по-прежнему волнует миллионы сердец, но сейчас ее трудно назвать главенствующей в индустрии. Тем не менее свежий сингл Тейт Макрей 2 Hands неплохо показывает себя в топах.
Говоря о музыке с ностальгическим звучанием, стоит отметить выход посмертного альбома одной из главных звезд эмо-рэпа середины десятых Juice WRLD. В чарты попал его фит с Ники Минаж AGATS2 (Insecure). Несмотря на то что Джуса нет с нами почти пять лет, его пластинки стабильно выходят раз в год — продуктивность, которой могут позавидовать некоторые из ныне живущих артистов.
У Lil Baby проблем с продуктивностью нет, пусть и свой последний на сегодня альбом он выпустил в 2022-м. Его свежий сингл Insecurities сейчас осваивается в чартах. У артиста огромная фан-база и миллиарды прослушиваний, так что, вполне вероятно, в ближайшее время он покажет неплохие результаты.
От хип-хопа перейдем к K-pop. В середине ноября вышел дебютный мини-альбом Джина из BTS под названием Happy. Особенно слушателям полюбился из него поп-роковый трек Running Wild, собравший с 19 ноября более 74 миллионов прослушиваний только по информации из открытых источников.
Ниже в чартах расположился свежий сингл уже упомянутого кантри-открытия года Shaboozey «Good News». Вряд ли он повторит невероятный успех A Bar Song (Tipsy), но у него есть все шансы неплохо подрасти в направлении верхушек топов.
Среди чартовых новинок последнего месяца отметим Саммер Уокер с текучим R&B-синглом Heart Of A Woman и дуэт Синтии Эриво с Арианой Гранде Defying Gravity — песню из фильма-мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024), недавно вышедшего в прокат.
Перспективные артисты.
Stepz.
Британский хип-хоп-артист Stepz начал выпускать музыку в 2021 году и довольно быстро попал в сердца и видео пользователей TikTok. Сейчас его популярность выходит на новый уровень с хитом Rock: более 14 миллионов прослушиваний, огромное количество видео в соцсетях с танцевальным челленджем и, как следствие, первое место в чарте TikTok Billboard Top 50.
Интересно, что Stepz в своем звучании тяготеет к жанру UK Drill, но в то же время не читает о насилии и жизни улиц. Своим примером артист хотел показать, что можно добиться успеха и с «добрым» рэпом. Судя по вышеперечисленным достижениям, у него это неплохо получается. Ждем дебютный альбом и новые видео в TikTok.
Sam Austins.
Sam Austins.
Соцсети Sam Austins.
Этого артиста не назовешь новичком: в жизни Остинса уже были и признание рэпера Пуши Ти, и контракт с лейблом Atlantic Records, и синглы-миллионники. Чего у него не было, так это по-настоящему большого успеха. К сожалению, в свое время широкой аудитории не полюбилась его смесь альтернативного хип-хопа, электроники, арт-попа, R&B и других жанров.
Сейчас же у музыканта есть все шансы это изменить: в соцсетях активно вирусится его трек Seasons, и показатели этого сингла по прослушиваниям значительно превышают предыдущие результаты Сэма. Кажется, лучше момента для выпуска нового альбома трудно придумать.
Theodora.
Трудно представить более мультикультурную артистку, чем Феодора. Родившаяся в Швейцарии исполнительница с конголезскими корнями читает рэп на французском языке под латиноамериканские ритмы. Сейчас эта гремучая смесь покоряет чарты и вирусится в соцсетях с треком KONGOLESE SOUS BBL. Более чем перспективно с учетом неутихающих трендов на женский хип-хоп и латинскую музыку.
Российская музыка.
В русскоязычном сегменте музиндустрии ноябрь отметился обилием хип-хоп-релизов от больших артистов. Это SALUKI и его BOLSHIE KURTKI, Markul с пластинкой MAKE DEPRESSION GREAT AGAIN, а также Егор Крид и его поп-рэп-альбом ".
Треки и жанры.
RUBI, Ramil' — Обнимаю — таю.
FORTUNA 812 — ParisLove.
ЕГОР КРИД — MONA, MACAN — Город дорог.
maxxytren, bulk_machine — ГИМН КАЧКОВ.
Jakone — Але Але.
ALBLAK 52 — Nice To Meet You.
Игорь Крутой, ANNA ASTI — Я хочу быть…
Ваня Дмитриенко — Вишневый.
SALUKI — BOLSHIE KURTKI Обложка сингла «Худи» от Джигана, Artik & Asti и NILETTO.
Rocket Records, S&P Digital, Zion Music.
Присмотримся же к тем, кто возглавляет чарты в этом месяце. Это хип-хоп с перегруженным электронным продакшеном ParisLove от молодого петербургского артиста FORTUNA 812 и кальян-рэп от RUBI и Ramil' «Обнимаю — таю». Высокие места также за собой сохраняют хиты прошлых месяцев: фит Джигана с Artik & Asti, NILETTO «Худи», не покидающий топы стримингов с лета «Асфальт» от Jakone и Kiliana, переработанный «Остров» Леонида Агутина от DJ DANI WOO и другие.
Несмотря на проблески танцевальной электроники в виде переработанных хитов нулевых от различных продюсеров и поп-фолка в лице Татьяны Куртуковой, в русскоязычных чартах безоговорочно доминирует разнообразный хип-хоп. В ноябре в топах можно было встретить как драматичный поп-рэп от Моны и Макана «Город дорог», так и вирусящийся в соцсетях ироничный хип-хоп от дуэта maxxytren, bulk_machine «ГИМН КАЧКОВ», пацанский петербургский Nice To Meet You от ALBLAK 52 и автомобильный «Але Але» от создателя одного из главных хитов года «Асфальт» Jakone.
Даже Анне Асти, еще одной огромной любви русскоязычных слушателей, в этом месяце не удалось прийти к первенству в чартах. Ее баллада «Я хочу быть…» удивительным образом расположилась в топах ниже первой десятки. Подобное положение для Асти — огромная редкость, поскольку практически всегда ее песни моментально взлетают к вершинам списков. Но тем интереснее будет наблюдать за изменением положения трека в топах в декабре.
На фоне масштабного вброса свежих хип-хоп-синглов в чарты не повезло и Ване Дмитриенко с его свежим треком «Вишневый». Песня стартовала не лучшим образом, однако она уже демонстрирует рост и, вполне вероятно, в скором времени доберется до более высоких строчек.
Перспективные артисты.
FORTUNA 812.
Петербургский хип-хоп-артист из объединения 812 legion начал выпускать музыку в 2023-м. За пару лет он обрел довольно широкую известность благодаря TikTok и своему треку TryToFriend (2023). На сегодня это самый популярный сингл рэпера — более 16 миллионов прослушиваний только по данным из открытых источников. При этом у него в принципе немало синглов-миллионников — редкое явление для только начавшего карьеру русскоязычного хип-хоп-артиста.
Сейчас Фортуна активно выступает со своим коллегой по объединению Юпи, готовится к выпуску дебютного альбома и возглавляет чарты стримингов с треком ParisLove. Кажется, поводов присмотреться к нему набралось более чем достаточно.
RUBI.
RUBI.
Соцсети RUBI.
Еще один музыкант, запустивший карьеру в 2023 году и недавно дошедший до верхушек чартов. Хип-хоп о любви с надрывными припевами почти на крике в обрамлении восточных мотивов и танцевальных ритмов — в своем творчестве RUBI собрал настоящее бинго из трендов русскоязычных чартов. Неудивительно, что его музыка привлекла немало слушателей и наверняка в ближайшем будущем привлечет еще больше.
лента.
Самые ранние треки этой артистки датированы на стримингах 2019 годом. За это время ее музыка неоднократно преобразовывалась: в дискографии ленты можно найти акустику, электронику, напоминающую о Crystal Castles, кусочки этники, поп-рок и, возможно, при непосредственном знакомстве ваши уши расслышат что-то еще.
Пока что аудиторию ленты не назовешь широкой, однако у нее есть как минимум сингл-миллионник «в доме твоем» и большой потенциал в покорении TikTok. Ее свежий сингл pop corn звучит как идеальное музыкальное сопровождение для трогательных видео в соцсети, пользователи которой в последнее время очень полюбили акустику.
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TikTok-вселенная.
Ноябрь в мире вертикальных видео тоже прошел преимущественно под рэп. Первенство в чарте TikTok Billboard Top 50 уже больше месяца удерживает фит Глориллы с Sexyy Red «Whatchu Kno About Me». Пользователи соцсети все еще с удовольствием записывают танцевальные ролики под агрессивный женский рэп.
Однако у дуэта появился мощный конкурент в лице молодого хип-хоп-артиста Stepz и его нового хита Rock. Под него также активно распространяется танцевальный челлендж, в котором людям особенно нравится изображать из себя рок-звезд под засемплированную гитару.
Треки и жанры.
Stepz — Rock.
Gia Margaret — Hinoki Wood.
Nicki Minaj — Anaconda.
Tyler, The Creator feat. Lola Young — Like Him/ Tyler, The Creator feat. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne — Sticky.
NLE Choppa — Gang Baby.
Chase Atlantic — Swim.
E.K.E. Featuring TruCarr — Ghetto.
Gracie Abrams — That’s So True.
Sam Austins — Seasons.
Adele — Send My Love (To Your New Lover).
В этом месяце у пользователей TikTok было примерно 0 шансов скрыться от мема chill guy и, как следствие, трека Джии Маргарет Hinoki Wood (2023). Прямо сейчас с ужасающей скоростью множатся видео под фортепианную музыку с антропоморфной мультяшной собакой, сохраняющей спокойствие в любой ситуации.
Конкуренцию «чилловому парню» в ноябре мог составить разве что тренд #womeninmalefields или «Думай как мужчина» в русскоязычном сегменте интернета. Под этим хештегом девушки постили видео с высмеиванием токсичного поведения парней. Саундтреком для ироничных и едких видео стал большой хит Ники Минаж десятилетней давности Anaconda (2014).
Кадр из клипа Адель на песню Send My Love (To Your New Lover) (2015).
Канал Vevo на YouTube.
В качестве новой музыки для танцевальных челленджей в TikTok отлично прижились треки с октябрьского альбома Tyler, The Creator «CHROMAKOPIA», сингл Сэма Остинса Seasons, а также был воскрешен давний хит Адель Send My Love (To Your New Lover) (2015).
Говоря про получившие новую жизнь песни, стоит отметить трек альтпоп-группы Chase Atlantic «Swim» (2017). Под него пользователи показывали, как они менялись под давлением окружающих, старались стать лучше для них: кто-то лечил кожу, кто-то отращивал волосы, а кто-то прекращал вызывающе краситься. В результате все ролики кончаются хэппи-эндом: менявшиеся выбирали себя и отказывались от общения с «доброжелателями».
Отдельно отметим треки для тверка — Gang Baby от NLE Choppa и Ghetto от E.K.E. Featuring TruCarr. Правда, первый разошелся в основном благодаря конкурсу от артиста. Рэпер пообещал 10 тысяч долларов победительнице в танцевальном челлендже.
В TikTok также вирусится трек Грейси Абрамс That’s So True. На него активно записывают каверы, а также используют в качестве саундтрека для трогательных кадров из жизни.
Завершает подборку главных вирусных хитов песня «Привет с большого бодуна» (1991) группы «Дюна». Вряд ли вы ожидали такой поворот, но сейчас под эту песню активно снимают танцевальные видео, ролики-рассказы о «бодуне» — в понимании пользователей ему синонимичны неловкие или просто неприятные бытовые ситуации, даже противная погода. Под понятие «бодуна» также подпадает жизнь после 30-ти, когда пора отдыхать на даче с шашлыком, а не гулять по клубам.
Если же у вас нет времени копаться в TikTok и самим разыскивать те самые песни, вам поможет умная система рекомендаций HiFi-стриминга Звук. Заберите подписку на платформу по специальному предложению и позвольте ей узнать вас получше. Ведь именно с этого начинается дружба. А с нажатия на кнопку ниже начинается выгода, ведь после этого вы получите…