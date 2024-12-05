В Башкирии 17 населенных пунктов остались без ХВС из-за аварии на трубопроводе.

На магистральном трубопроводе диаметром 530 мм между селами Бишкаин Аургазинского района и Белое Озеро Гафурийского района при обходе была обнаружена течь. Обслуживает трубопровод «Аургазы-водоканал». Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, 5 декабря с 11.00 была приостановлена подача холодного водоснабжения в 17 населенных пунктах Аургазинского района.
«Сейчас на месте находится оперативная группа МЧС Башкортостана для контроля за ситуацией. Рабочими осуществляется слив воды с трубопровода — около 12 тыс. кубометров — для последующего проведения сварочных работ на поврежденном участке трубопровода. Население было заблаговременно оповещено и проинформировано. В социально значимых объектах запас воды имеется, проблемных вопросов нет», — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ.
Подвоз воды осуществляется администрациями сельских поселений по заявке. Завершение аварийно-восстановительных работ планируется утром 6 декабря.