В Башкирии 17 населенных пунктов остались без ХВС из-за аварии на трубопроводе.

«Сейчас на месте находится оперативная группа МЧС Башкортостана для контроля за ситуацией. Рабочими осуществляется слив воды с трубопровода — около 12 тыс. кубометров — для последующего проведения сварочных работ на поврежденном участке трубопровода. Население было заблаговременно оповещено и проинформировано. В социально значимых объектах запас воды имеется, проблемных вопросов нет», — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ.