Надюшкина бригада: Ростовские пенсионерки напекли 48 тысяч пирожков для бойцов на СВО

— Это от Надюшкиной бригады! — с такими словами волонтеры передают нашим бойцам коробки с выпечкой. Говорят, что на душе у парней становится теплее, а еще вкуснее. С самого начала СВО сдобный привет из Азовского района Ростовской области им пекут несколько пенсионерок.
За выпечкой собираются пять соседок. Личный архив героя публикации.
«ДАВАЙ НАПЕЧЕМ!».
Кулинарную вахту женщины стали нести еще в 2022 году.
— Мы с соседкой как-то пришли в магазин и увидели там военных ребят, — рассказала в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» 74-летняя Надежда Янченко. — Они у нас в селе ремонтировали технику и зашли за продуктами. Мы и подумали: «Давай, им пирожков напечем!».
В итоге, бойцы столько раз сказали «Спасибо!» и были очень растроганы материнской заботой, что женщины решили радовать солдат выпечкой регулярно.
— Рассказала про этот случай другой соседке — Наташе, нашему местному предпринимателю и активисту. А она предложила завезти муки и остальных продуктов. Позвали еще девчат и стали на моей кухне лепить пирожки. Когда же передавали гостинцы парням, то коротко говорили — от Надюшкиной бригады.
Бойцы говорят, что выпечка Надюшкиной бригады пахнет домом. Личный архив героя публикации.
«ДЕСЯТЬ РУК И ЧЕТЫРЕ ДУХОВКИ».
Сегодня в этой бригаде две Галины — Базарова и Ердякова, Наталья Ерошко — за начальника и спонсора, Надежда Янченко — бригадир. Последней к группе присоединилась Ольга Безрукова — самая младшая участница, ей нет и 50 лет.
— Оля — из Донбасса, приехала сюда, а муж остался там. Она с великим удовольствием нам помогает.
Как только Наталье сообщают, что волонтеры повезут помощь в госпиталь или на передовую, Надежда объявляет соседкам общий сбор и назначает время.
— У меня было две духовки — одна в доме, а другая — в летней кухне. А тут еще привезли две штуки. Так что печем пять хозяюшек в десять рук и в четырех печках.
Место встречи — кухня Надежды Михайловны. Личный архив героя публикации.
500 В ДЕНЬ — РЕКОРД.
Делают — до 500 штук в день. Пока эта цифра рекорд у Надюшкиной бригады.
— Тогда по домам все разошлись в девять вечера. А так, обычно меньше, конечно. Как правило, в девять утра начинаю замешивать тесто. В полдень приходят девчата. К трем — половине четвертого пирожки уже готовы.
С закупкой продуктов помогают местные предприниматели — Ольга Зорина и Алексей Захарченко: возят муку, сахар — мешками, яблоки, повидло. Соседи тоже помогают всем, что на участках выросло.
— На 50 пирожков уходит литр молока, пять яиц, четверть кило сахара, 100 граммов дрожжей, по 150 граммов сливочного и растительного пасла и 200−250 граммов муки, — делится рецептом Надежда Михайловна.
Повидло для пирожков варят сами. Оказалось, бойцы больше любят сладкие пирожки, чем мясные. Личный архив героя публикации.
СЕКРЕТ НАДЮШКИНЫХ ПИРОЖКОВ.
Причем пирожки от Надюшкиной бригады остаются свежими по два-три дня.
— Чтобы они долго не черствели, тесто нужно хорошенько вымешивать. Оно не должно быть сильно тугим и забитым, липнуть к рукам. Например, порцию на 50 пирожков надо вымешивать 20−25 минут вручную. Это, конечно, тяжело.
Соседки ругались: «Скоро Надя без рук и спины останется!». Вот волонтеры и помогли бригадиру купить недорогой миксер, который хоть и дольше вымешивает тесто, зато экономит силы.
Если летом ассортимент начинок ограничен из-за жары, то зимой хозяюшки пекут много разных пирожков.
— С печенкой с картошкой, с рисом и печенью, жареной капустой свежей и кислой. Но, как показала практика, мужчины больше все-таки сладкоежки. Просят яблоки с айвой. В них, например, орешки грецкие перемалываем и добавляем. А еще делаем булочки с творогом.
Хозяюшки передают вкусные приветы и от имени жен и матерей бойцов — так вкуснее. Личный архив героя публикации.
«РЕБЯТА, ЖДЕМ ВАС ЖИВЫМИ ДОМОЙ».
Когда на маленькой кухоньке у Надежды Михайловны собираются подружки, все знают, что их нельзя отвлекать от важного дела. Мужья соседок даже сами борщ разогреют. А маленький внук хозяйки на каникулах тихонько пообедав сам идет кормить курочек.
— Печем по запросу. Бывало, что и по восемь-десять раз в месяц собирались.
А еще на коробках с пышной выпечкой хозяюшки оставляют теплые послания: например, «Ребята, ждем вас живыми домой!». В ответ же получают и СМС с благодарностью, и даже видеоприветы.
— Муж просил передать Вам спасибо и низкий поклон от всего медвзвода. Парни довольные — попили кофе с булочками! — пришло сообщение бригадиру.
— Подтверждаю: на 228-й штурмовой батальон забрала 455 пирожков и завтра повезу на самое горячее направление, — написала мама бойца с позывным Оптимист.
— Низкий поклон нашим Золушкам, — благодарят жены солдат.
Надюшкина бригада получает очень много добрых слов от бойцов и их родных. Личный архив героя публикации.
«ОН ДОМОМ ПАХНЕТ!».
— Как-то рассказали, что пирожки наши ели со слезами на глазах: «Нюхаю, а он домом пахнет!», — улыбается бригадир Надюшка. — И матери, и жены бойцов тоже с нами связываются, называют «ласковые ручки». Одна из них вспоминала, как муж с ней созвонился и рассказал, с каким удовольствием попил чаю с нашими ватрушками. Она же в этот момент плакала и была рада, что даже на передовой ему досталось немножко домашнего уюта.
На сегодня Надюшкина бригада напекла уже порядка 48 тысяч пирожков.
— И будем стряпать столько, сколько нужно. Не жалко ни времени, ни сил. Лишь бы скорее наши мальчишки вернулись домой с Победой. В моей семье никто не служит на СВО, но у меня пятеро детей и внуки. И так хочется, чтобы все семьи снова собрались вместе.