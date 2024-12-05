Запатентована технология создания катализаторов для энергоустановок

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Российские ученые разработали и запатентовали новую технологию изготовления катализаторов для энергоустановок, применяемых в Арктике. Об этом сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
В населенных пунктах Арктической зоны России отсутствует централизованная энергетическая инфраструктура. Энергообеспечение происходит за счет автономных источников на основе дизельного топлива. Из-за удаленности региона и ограниченных сроков доставки топлива стоимость электроэнергии получается очень высокой.
«Одни из новейших систем, которые мы разработали, — структурированные катализаторы. Мы научились выращивать оксид алюминия на металлической подложке. С одной стороны, он служит защитным покрытием подложки, а с другой — благодаря своей столбчатой структуре позволяет сделать оксидное покрытие устойчивым при воздействии высоких температур. В результате исследований удалось создать широкий класс структурированных бифункциональных катализаторов, использующихся для конверсии природного газа, пропан-бутановых смесей, жидких углеводородов в синтез-газ (водородсодержащую газовую смесь), являющийся топливом для топливных элементов, вырабатывающих электрическую энергию», — цитирует пресс-служба заведующего отделом гетерогенного катализа ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» Павла Снытникова.
Совместно с партнерами ученые применяют новые технологии приготовления структурированных катализаторов для создания энергоустановок на основе микротрубчатых твердооксидных топливных элементов. По задумке разработчиков, в скором времени будут появляться энергоустановки для применения в разных климатических условиях и с разной мощностью — от нескольких сотен ватт до устройств киловаттного класса. Катализаторы в таких установках позволяют получать в месте работы энергоустановки водородсодержащий газ, который используется как топливо, а далее химическая энергия топлива преобразуется в электричество.
«Такие системы станут востребованы благодаря своим характеристикам, в частности они могут устанавливаться в удаленных труднодоступных местах, где отсутствует электричество, а также не требуют постоянного обслуживания — у них длительные межсервисные интервалы. Высокая автономность работы и удаленное управление позволяют использовать эти энергоустановки в условиях Севера», — отметил Снытников.