Запатентована технология создания катализаторов для энергоустановок

«Одни из новейших систем, которые мы разработали, — структурированные катализаторы. Мы научились выращивать оксид алюминия на металлической подложке. С одной стороны, он служит защитным покрытием подложки, а с другой — благодаря своей столбчатой структуре позволяет сделать оксидное покрытие устойчивым при воздействии высоких температур. В результате исследований удалось создать широкий класс структурированных бифункциональных катализаторов, использующихся для конверсии природного газа, пропан-бутановых смесей, жидких углеводородов в синтез-газ (водородсодержащую газовую смесь), являющийся топливом для топливных элементов, вырабатывающих электрическую энергию», — цитирует пресс-служба заведующего отделом гетерогенного катализа ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» Павла Снытникова.