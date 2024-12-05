В РФ ускорили обучение генеративных систем искусственного интеллекта

В последние годы эта задача и уже существующие подходы для ее решения начали активно использоваться при обучении генеративных систем искусственного интеллекта, способных вырабатывать изображения или тексты, а также для адаптации ИИ к работе с данными из новых источников. По словам исследователей, при использовании этих оптимизационных алгоритмов разработчики ИИ часто сталкиваются с тем, что обучение становится нестабильным, или же он начинает требовать тонкой подстройки и сложных промежуточных преобразований.