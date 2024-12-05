Charli XCX призналась, что ненавидит свой первый микстейп

В интервью Variety артистка заметила, что не слушала первый релиз «лет десять». «Это был своего рода переходный период — на этой пластинке есть песни под гитару, но также и элементы моего исследования танцевальной музыки», — поделилась Чарли. По ее мнению, некоторые композиции из «14» ужасны, но все же в них есть стиль и определенное направление.