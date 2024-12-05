Charli XCX призналась, что ненавидит свой первый микстейп

Британская певица Charli XCX заявила, что ненавидит свой дебютный микстейп «14», который она записала в 14 лет. В то время будущая звезда загружала треки в социальную сеть Myspace и давала акустические концерты.
В интервью Variety артистка заметила, что не слушала первый релиз «лет десять». «Это был своего рода переходный период — на этой пластинке есть песни под гитару, но также и элементы моего исследования танцевальной музыки», — поделилась Чарли. По ее мнению, некоторые композиции из «14» ужасны, но все же в них есть стиль и определенное направление.
Исполнительница добилась успеха в 2012 году, приняв участие в записи трека группы Icona Pop «I Love It», ставшего синглом номер один в Великобритании. Ее первый полноформатник True Romance увидел свет в 2013-м.
Ранее Чарли и комик Энди Сэмберг представили юмористическую песню Here I Go.