Шесть автобусных маршрутов изменили в Воронеже

Воронеже с четверга, 5 декабря, изменили схемы движения автобусных маршрутов № 3, 9КС, 29, 70, С70, 88. Об этом сообщил Единый оператор городских пассажирских перевозок. Теперь после остановки у кинотеатра «Спартак» общественный транспорт следует по улицам Кардашова и Карла Маркса через остановку «Карла Маркса».
РИА «Воронеж» писало о планах муниципалитета скорректировать эти маршруты. Обсуждались также изменения в городских маршрутах № 48, 26, 63, 74. Ранее также стало известно, что муниципальный автобусный маршрут № 26 «Больница № 8 — Химоптторг» с 9 декабря будет следовать до микрорайона Электроника. К остановке «Химоптторг» автобусы ездить не будут, для поездок от нее в направлении Ленинского проспекта и улицы Остужева предлагается воспользоваться маршрутом № 47 (Улица Землячки — Улица Антонова-Овсеенко).
В начале декабря в областном центре также перенесли остановки общественного транспорта «Микрорайон Дубрава».