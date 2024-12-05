Шесть автобусных маршрутов изменили в Воронеже

РИА «Воронеж» писало о планах муниципалитета скорректировать эти маршруты. Обсуждались также изменения в городских маршрутах № 48, 26, 63, 74. Ранее также стало известно, что муниципальный автобусный маршрут № 26 «Больница № 8 — Химоптторг» с 9 декабря будет следовать до микрорайона Электроника. К остановке «Химоптторг» автобусы ездить не будут, для поездок от нее в направлении Ленинского проспекта и улицы Остужева предлагается воспользоваться маршрутом № 47 (Улица Землячки — Улица Антонова-Овсеенко).