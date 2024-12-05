Девочке удалили опухоль с помощью робота в больнице Иркутска

В Ивано-Матренинской детской клинической больнице провели операцию с помощью робота. Это спасло жизнь девочке из Тайшета, ранее у нее диагностировали опухоль яичника. Детский хирург Юрий Козлов рассказал, что врачам удалось удалить образование и оставить здоровую ткань.