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Девочке удалили опухоль с помощью робота в больнице Иркутска

Робот позволяет выполнить тонкую резекцию тканей по границам опухоли.

Источник: Соцсети

В Ивано-Матренинской детской клинической больнице провели операцию с помощью робота. Это спасло жизнь девочке из Тайшета, ранее у нее диагностировали опухоль яичника. Детский хирург Юрий Козлов рассказал, что врачам удалось удалить образование и оставить здоровую ткань.

— Это уже стандартная процедура в нашей больнице. Робот позволяет выполнить тонкую резекцию тканей по границам опухоли — благодаря улучшенной визуализации и уникальной маневренности роботических инструментов, — поделился Юрий Козлов.

Операция достаточно тяжелая, однако детей выписывают из больницы уже на третий день. Все благодаря профессионализму и современным технологиям. Кстати, первым маленьким пациентам даже дарили маленьких игрушечных роботов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что предпринимателя могут оштрафовать за непристойную рекламу доставки в Иркутске.

здоровье