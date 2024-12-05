В парках Сочи в новогодние каникулы проведут 350 мероприятий

С конца декабря также будет активизирована служба эвакуации и усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения в горном кластере. С наступлением холодов начнут действовать ограничения на въезд в горный кластер на летней резине. По поручению мэра курорта Андрея Прошунина все ресурсоснабжающие организации формируют дополнительные дежурные бригады и переходят на усиленный режим работы.