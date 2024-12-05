В парках Сочи в новогодние каникулы проведут 350 мероприятий

Для путешественников и жителей города проведут 350 локальных мероприятий, однако от массовых площадных гуляний и городских фейерверков на курорте откажутся в связи с проведением спецоперации. Как сообщили в пресс-службе курорта, сейчас разрабатываются дополнительные меры антитеррористической защищенности, общественной и транспортной безопасности.
Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что власти рассчитывают, что жители не будут устраивать развлечения с салютами и пиротехникой, поскольку «сейчас не время». Локальные мероприятия проведут в парках и учреждениях культуры в районах города.
Во время новогодних каникул на курорте будут работать дополнительные наряды полиции и Росгвардии. Маршруты патрулирования приближены к местам массового скопления людей — площадям, паркам, набережным, торговым центрам и другим популярным локациям.
В городе проверяют объекты торговли и размещения на предмет антитеррористической защищенности. В мэрии отмечают, что все крупные санаторно-курортные учреждения имеют лицензированную физическую охрану, там проводят инструктажи персонала по усилению мер безопасности во время подготовки и проведения зимнего курортного сезона.
С 27 декабря в горном кластере Сочи заработает круглосуточный краевой оперативный штаб. В него в том числе входят сотрудники силовых структур и правоохранительных органов.
С конца декабря также будет активизирована служба эвакуации и усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения в горном кластере. С наступлением холодов начнут действовать ограничения на въезд в горный кластер на летней резине. По поручению мэра курорта Андрея Прошунина все ресурсоснабжающие организации формируют дополнительные дежурные бригады и переходят на усиленный режим работы.