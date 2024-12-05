Из Воронежа в Кострому перед Новым годом пустят дополнительные поезда

Из Воронежа в Кострому пустят два дополнительных поезда. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД. Решение приняли в связи с популярностью этого направления во время длинных новогодних каникул.
Поезд № 185 В «Воронеж — Кострома» отправится в путь с главного вокзала столицы Черноземья в пятницу, 20 декабря, в 16.42. На конечную станцию «Кострома-Новая» он прибудет утром 21-го — в 08.15. В пути будет остановки в Грязях, Мичуринске, Рязани, Нерехте и Космынино.
Обратный поезд № 185Я «Кострома — Воронеж» поедет на субботу, 21 декабря. Дорога будет почти на три часа дольше. Поезд отправится в путь в 22.15, а прибудут в столицу Черноземья в 16.31 в воскресенье, 22 декабря.
Желающим поехать на этих поездах стоит поторопиться. Остались только билеты на плацкартные места, да и тех совсем мало.