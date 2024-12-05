Из Воронежа в Кострому перед Новым годом пустят дополнительные поезда

Поезд № 185 В «Воронеж — Кострома» отправится в путь с главного вокзала столицы Черноземья в пятницу, 20 декабря, в 16.42. На конечную станцию «Кострома-Новая» он прибудет утром 21-го — в 08.15. В пути будет остановки в Грязях, Мичуринске, Рязани, Нерехте и Космынино.