Одному из создателей искусственного хрусталика присудили Демидовскую премию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Лауреатами одной из самых престижных российских наград для ученых — Демидовской премии — за 2024 год стали четыре исследователя: Михаил Садовский, Владимир Пудалов, Виталий Наумкин и один из создателей искусственного хрусталика с естественной окраской Михаил Островский. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС член попечительского совета Научного Демидовского фонда, академик РАН Валерий Чарушин.
«Утверждены лауреаты Демидовской премии 2024 года: ими стали в номинации “Физика” академик Михаил Виссарионович Садовский за выдающийся вклад в фундаментальные теоретические исследования в области сверхпроводимости, в номинации “Материаловедение” — член-корреспондент РАН Владимир Моисеевич Пудалов за выдающийся вклад в экспериментальные исследования квантовых материалов, включая сверхпроводники», — сказал член попечительского совета.
В номинации «Физиология» получил звание лауреата академик Михаил Островский за выдающийся вклад в молекулярную физиологию и биофизику первичных процессов зрения. Островский является одним из создателей искусственного хрусталика с естественной окраской. В номинации «Общественные науки» звания лауреата за выдающийся вклад в развитие мирового востоковедения удостоен академик РАН Виталий Наумкин.
Демидовская премия учреждена в 1831 году уральским промышленником Павлом Демидовым. Церемония проходила ежегодно до 1866 года в день рождения императора Александра II, 17 апреля, и считалась самой почетной неправительственной наградой в Российской империи. Премия была восстановлена по инициативе Уральского отделения РАН и местных предпринимателей в Екатеринбурге в 1993 году. Общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются за личный выдающийся вклад в следующих областях: науки о Земле, физика и математика, экономика и предпринимательство, гуманитарные науки. Лауреаты определяются путем опроса специалистов в каждой области. Окончательное решение выносят пять комиссий и комитет по премиям, в который входят крупнейшие ученые России. Средства на выплату денежных вознаграждений поступают из научного Демидовского фонда. Каждому лауреату вручается диплом, золотая медаль в уникальном малахитовом футляре-шкатулке и сумма в 1 млн рублей (ежегодно корректируется). В разные годы лауреатами Демидовской премии были Андрей Гапонов-Грехов, Николай Лаверов, Жорес Алферов, Андрей Зализняк, Людвиг Фаддеев, Геннадий Месяц, Владимир Фортов и другие выдающиеся ученые.