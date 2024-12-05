Одному из создателей искусственного хрусталика присудили Демидовскую премию

Демидовская премия учреждена в 1831 году уральским промышленником Павлом Демидовым. Церемония проходила ежегодно до 1866 года в день рождения императора Александра II, 17 апреля, и считалась самой почетной неправительственной наградой в Российской империи. Премия была восстановлена по инициативе Уральского отделения РАН и местных предпринимателей в Екатеринбурге в 1993 году. Общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются за личный выдающийся вклад в следующих областях: науки о Земле, физика и математика, экономика и предпринимательство, гуманитарные науки. Лауреаты определяются путем опроса специалистов в каждой области. Окончательное решение выносят пять комиссий и комитет по премиям, в который входят крупнейшие ученые России. Средства на выплату денежных вознаграждений поступают из научного Демидовского фонда. Каждому лауреату вручается диплом, золотая медаль в уникальном малахитовом футляре-шкатулке и сумма в 1 млн рублей (ежегодно корректируется). В разные годы лауреатами Демидовской премии были Андрей Гапонов-Грехов, Николай Лаверов, Жорес Алферов, Андрей Зализняк, Людвиг Фаддеев, Геннадий Месяц, Владимир Фортов и другие выдающиеся ученые.