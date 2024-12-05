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Советский район Волгограда остался без воды

Восстановить водопровод обещают к вечеру.

Сегодня, 5 декабря, специалисты компании «Концессии водоснабжения» проводят ремонтные работы на трубопроводе в Советском районе.

В компании сообщали, что временно без холодного водоснабжения остаются отдельные дома на проспекте Университетском и улицах Даугавской, Калининградской, Краснопресненской.

Также наблюдается понижение давления воды в домах на улицах Ухтомского, Краснопресненской, Белгородской, Калининградской и переулке Удмуртском.

Работы по восстановлению водоснабжения планируется завершить до конца рабочего дня.

ЖКХ