Советский район Волгограда остался без воды

Сегодня, 5 декабря, специалисты компании «Концессии водоснабжения» проводят ремонтные работы на трубопроводе в Советском районе.
В компании сообщали, что временно без холодного водоснабжения остаются отдельные дома на проспекте Университетском и улицах Даугавской, Калининградской, Краснопресненской.
Также наблюдается понижение давления воды в домах на улицах Ухтомского, Краснопресненской, Белгородской, Калининградской и переулке Удмуртском.
Работы по восстановлению водоснабжения планируется завершить до конца рабочего дня.