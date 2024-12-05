В Левенцовке Ростова ограничат проезд из-за прокладки трамвайных линий

В Левенцовке Ростове-на-Дону из-за прокладки трамвайных линий до 30 мая 2025 года продлили ограничения на проезд машин. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.
Ограничения касаются участков:
— на улице Еременко, от проспекта Солженицына до Малиновского;
— в районе кольцевой развязки, на пересечении Солженицына и Еременко;
— в районе пересечения улицы Ткачева и проспекта Солженицына;
— в районе пересечения улиц Еременко и Жданова.
Напомним, с 5 декабря 2024 года до 30 июня 2025 года будет ограничен проезд по улице Восточной в Ростове-на-Дону.