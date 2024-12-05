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Запретят ли пышные тои на юге Казахстана

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов на площадке СЦК, выразил своё мнение касательно проведения пышных тоев в регионе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Источник: qmonitor.kz

Ербол Карашукеев отметил, что излишние расточительство стало нормой при проведении тоев в регионе.

«Мы недавно проанализировали. Если брать по городу Тараз, по нашим районным центрам, если на одно мероприятие приходит порядка 300 человек, то за три дня ― пятница, суббота, воскресенье ― порядка 25 тысяч человек ходят по тоям».

сказал аким.

Недавно акимат провёл встречу со свадебными ведущими и аксакалами региона. На этом мероприятии стороны разработали специальный кодекс, который включает свод правил по проведению тоев. Эта идея принадлежит акимату.

«Мы хотим как-то урегулировать этот вопрос, не дать возможность излишнему расточительству. Моё мнение ― лучше бы эти деньги родители собрали и помогли молодым. Нужно какие-то стандарты ввести, не дать возможность излишнему расточительству, каким-то нарушениям при проведении этих мероприятий. Это, конечно же, работа, которую мы должны проводить с этими профессионалами, асабалар, ведущими. У нас есть культурный центр Шерхан Муртаза. Мы там специалистов наняли, очень долго обсуждали. Я думаю, что по итогам придём к упорядочению этого процесса. Поэтому будем продолжать эту работу».

заверил аким области.