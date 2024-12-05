Запретят ли пышные тои на юге Казахстана

«Мы хотим как-то урегулировать этот вопрос, не дать возможность излишнему расточительству. Моё мнение ― лучше бы эти деньги родители собрали и помогли молодым. Нужно какие-то стандарты ввести, не дать возможность излишнему расточительству, каким-то нарушениям при проведении этих мероприятий. Это, конечно же, работа, которую мы должны проводить с этими профессионалами, асабалар, ведущими. У нас есть культурный центр Шерхан Муртаза. Мы там специалистов наняли, очень долго обсуждали. Я думаю, что по итогам придём к упорядочению этого процесса. Поэтому будем продолжать эту работу».