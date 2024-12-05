«Ада и Усман»: стали известны самые редкие имена, которые давали родители новорожденным омичам

Реестр ЗАГС опубликовал список самых редких и популярных имен, которые выбирали омичи для своих новорожденных детей в декабре 2024 года.
Девочек чаще всего называли такими именами, как София — 282, Анна — 279, Ева — 247, Мария — 204, Варвара — 200.
В число самых необычных имен для девочек вошли Ада, Хана, Паулина, Весения и Малия.
Среди мальчиков лидируют такие имена, как Михаил — 300, Александр и Артем — по 275 соотвественно, Матвей — 219, Максим — 218.
Реже всего мальчикам давали такие имена, как Усман, Нарек, Панфил, Рафаил и Эрик.