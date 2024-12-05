Противники мусорного полигона в Сысерти снова вышли с пикетом к полпредству УрФО

Напомним, еще в ноябре жители Сысертского района, выступающие против строительства мусорного полигона, записали видеообращение к полпреду президента в УрФО Артему Жоге. В нем они просили обратить внимание на проблему, разобраться в ситуации и не допустить строительства, как его называют местные власти, эко-кластера на землях сельхозназначения.