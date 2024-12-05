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Противники мусорного полигона в Сысерти снова вышли с пикетом к полпредству УрФО

Противники строительства мусороперерабатывающего завода у деревни Андреевка в Сысертском городском округе снова вышли на пикет к зданию полпредства УрФО в Екатеринбурге.

Пикеты длятся уже две недели. «Юг Сысерти должен быть аграрным! А не “Полем чудес” из “Буратино” для олигархов! Закопали мусор, выкопали миллиарды!» — гласит надпись на плакате очередного пикетирующего.

Напомним, еще в ноябре жители Сысертского района, выступающие против строительства мусорного полигона, записали видеообращение к полпреду президента в УрФО Артему Жоге. В нем они просили обратить внимание на проблему, разобраться в ситуации и не допустить строительства, как его называют местные власти, эко-кластера на землях сельхозназначения.

Тогда одним видеообращением дело не обошлось. Уральцы приехали в Екатеринбург и вышли с одиночным пикетом к зданию полпредства. С того момента и начались акции протеста, которые длятся уже две недели.

В этот раз привлечь внимание нового полномочного представителя президента в УрФО Артема Жоги вышла жительница села Щелкун — еще одного населенного пункта, располагающегося в непосредственной близости к будущему заводу.