Каток у Музея железных дорог России откроют в Петербурге 14 декабря. Площадь ледовой арены составит 1,1 тысячи квадратных метров. Она будет работать ежедневно с 13:30 до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.