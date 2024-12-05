Каток у Музея железных дорог России откроют в Петербурге 14 декабря. Площадь ледовой арены составит 1,1 тысячи квадратных метров. Она будет работать ежедневно с 13:30 до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
— Для гостей предусмотрены теплые раздевалки, камеры хранения и вендинговые аппараты, предлагающие горячие напитки и снеки. Кроме того, на площадке установят праздничную ель, — говорится в сообщении.
К слову, предварительная продажа билетов началась еще 1 декабря. Стоимость сеанса составляет 300 рублей, а для детей до 14 лет, членов многодетных семей и сотрудников ОАО «РЖД» — 150 рублей. Чтобы воспользоваться льготой, нужно предъявить соответствующий документ.
Каток находится на территории Музея железных дорог России у Балтийского вокзала. Перед учреждением для посетителей действует бесплатная парковка.
Напомним, 7 декабря в Северной столице откроется самая большая ледовая арена в мире — «Каток у Флагштока». Его площадь составляет 28 тысяч квадратных метров.