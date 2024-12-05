В Краснодаре не могут запустить трамвай с разворотом на Солнечной

Ситуацию прокомментировали в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении.
Напомним, из-за провала на Московской движение трамваев в этой части города временно изменили. Жители поинтересовались, почему вагоны не пускают от Солнечной до Петра Метальникова, так как на обеих улицах есть разворот.
Краснодарцам объяснили, что это технически невозможно.
«Строение трамвайного кольца на улице Солнечной не позволяет производить разворот вагонов при движении трамваев со стороны улицы Петра Метальникова», — рассказали в МУП «КТТУ» kuban.aif.ru.