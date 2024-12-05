В Калининградской области цены растут сильнее, чем в среднем по России

В Калининградской области с начала года цены выросли сильнее, чем в целом по России. Об этом сообщил Калининградстат в своём докладе о социально-экономическом положении региона за 10 месяцев 2024 года.
К октябрю продукты в регионе подорожали на 6,4 процента, тогда как в остальных регионах страны — на 5,8. Больше всего увеличились цены на сливочное масло: за год — на 46,7 процента. На втором месте — картофель, который стал дороже на 39,2%.
Непродовольственные товары подорожали на 5,1 процента, тогда как в среднем по стране — на 4,7. В Калининграде в лидерах медикаменты — цены на них выросли на 15,5%.
Значительное подорожание отмечено в сфере ЖКХ. Стоимость жилищных услуг в Калининградской области без учёта аренды жилья у частных лиц выросла на 12,5 процента, в остальной России — на 8 процентов. Коммунальные услуги для калининградцев подорожали на 12,6%, для других россиян — на 9,9.
Эксперты Калининградской торгово-промышленной палаты прогнозируют значительный рост цен в регионе в 2025 году.