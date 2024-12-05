Пропавших в лесу братьев нашли спустя пять дней в Хабаровском крае

Полицейские Комсомольского района помогли найти без вести пропавших в лесу людей. В МВД 2 декабря обратилась жительница города юности, которая рассказала, что пропали ее муж и брат. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Женщина рассказала, что мужчины в возрасте 37 и 42 лет уехали в лесное угодье в районе поселка Ягодный и домой не вернулись. Поисково-спасательное мероприятие организовали сотрудники полиции. Участие в нем принимали также сотрудники МЧС.
«На вертолете Ми-8 МЧС России при участии спасателей Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю местонахождение пропавших было установлено», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Во время авиапоиска мужчин обнаружили в девяти километрах от зимовья и доставили в Комсомольск-на-Амуре. Как оказалось, они ушли на лыжах. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.