Когда польза становится вредом: Ученый развеял мифы о 8 популярных диетах

«Если же сравнить временные рамки и учесть тот факт, что активной мозговой деятельности и многих заболеваний в то время, как говорят ученые, не было, а в настоящее время человек вынужден “работать головой” и стараться не заболеть тем или иным вирусным, инфекционным, паразитарным заболеванием, счет которых давно превысил тысячи, то можно сделать вывод о том, что в современном мире палеодиета является опасной, так как человеческий организм испытывает постоянный недостаток углеводов, дефицит протеинов. Помимо этого, может ухудшаться мозговая деятельность, а из-за высокой белковой нагрузки могут страдать почки», — поясняет Екатерина Баньковская.