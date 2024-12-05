Почти 4,5 тысячи пассажиров прилетели из Братска в Иркутск в 2024 году

Жители Братска стали чаще летать в Иркутск. Оказалось, что за 2024 число желающих отправиться на самолете в областной центр выросло на 39%. Как рассказали КП-Иркутск в аэропорту города, люди стали также чаще летать в Новосибирск (на 37% больше, чем в 2023).