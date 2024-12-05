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Почти 4,5 тысячи пассажиров прилетели из Братска в Иркутск в 2024 году

Число желающих отправиться на самолете до Иркутска выросло на 39%

Источник: Комсомольская правда

Жители Братска стали чаще летать в Иркутск. Оказалось, что за 2024 число желающих отправиться на самолете в областной центр выросло на 39%. Как рассказали КП-Иркутск в аэропорту города, люди стали также чаще летать в Новосибирск (на 37% больше, чем в 2023).

— За этот год из Братска в Новосибирск улетело 6 087 пассажиров, в Иркутск — 4 466, а вот в Москву чуть меньше — 4 435, — поделились статистикой в пресс-службе аэропорта.

Кстати, пассажиропоток в ноябре вырос на 6%, число регулярных рейсов — на 15%. Самолёты взлетали и садились в Братском аэропорту 360 раз.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет Иркутск — Наманган приземлился в аэропорту Ферганы (Республика Узбекистан) из-за непогоды, в городе было слишком туманно. Пассажиров отвезти до пункта назначения на автобусах.