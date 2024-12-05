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На Кубани почти 25 тысяч школьников написали итоговое сочинение

Свои результаты школьники узнают 16 декабря.

На Кубани почти 25 тысяч школьников написали итоговое сочинение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Большая часть одиннадцатиклассников выбрали тему «Какие поступки человека, по-вашему, заслуживают уважение». Письменную работу учащиеся писали почти четыре часа.

Одно из главных требований текста — объем 250−350 слов. Если ученик не смог получить удовлетворительную оценку, у него есть возможность повторно написать сочинение 5 февраля или 9 апреля 2025 года.

Напомним, в Сочи Маргарита Симоньян раскритиковала систему ЕГЭ. На проходящем в Сочи марафоне «Знание. Первые» главный редактор RT отметила, что существующая система Единого госэкзамена — издевательство над детьми и их родителями.

Ранее мы писали, школьники Краснодарского края попали в список лидеров по результатам ЕГЭ в 2024 году. Московские выпускники набрали по ЕГЭ больше всего баллов.