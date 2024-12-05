Даты главных православных праздников в 2025 году названы в Беларуси.

В августе православные отметят два главных праздника: 19 числа Преображение Господне, или Яблочный Спас, а 28 — Успение Пресвятой Богородицы. В сентябре на 21 число выпало Рождество Пресвятой Богородицы. Также Воздвижение Креста Господня православные отметят 27 сентября. На 14 октября выпал Покров Пресвятой Богородицы, а 4 декабря будут отмечать Введение во храм Пресвятой Богородицы.