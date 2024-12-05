Правда ли, что в КНДР ад, а в Сеуле — рай, и из рая в ад бежать тоже запрещают?

В Северной Корее, безусловно, очень было страшно. Да и сейчас страшновато. Вот только Южная совсем не рай. Я, например, лишь недавно узнала, что не только беглецов с севера на юг не выпускают, но и обратное направление тоже закрыто: из Южной Кореи нельзя уехать в Северную, если человек захочет жить не в капиталистическом раю, а в аду чучхе, или просто одним глазком на него глянуть. В Южной Корее есть политические тюрьмы и были политические лагеря! Они — для тех, кто симпатизирует северокорейцам. Даже сейчас президент Кореи, объясняя военное положение, вдруг обвинил парламентскую оппозицию из партии Тобуро в симпатиях к Кимам и чучхе. Что мы, сторонние наблюдатели, можем заключить из этого факта? А то, что наличие в Южной Корее людей, которым может нравиться политический строй соседей, не нонсенс. Они есть, причем, судя по тому, что в таком «преступлении» обвиняют огромную партию, занимающую в Нацсобрании страны большинство мест, встречаются подобные настроения часто, иначе граждане бы не поверили, что у них толпа депутатов хочет объединения с КНДР.