В Омске проверяют качество зимней уборки во дворах и у магазинов

Проверки прошли на улицах Гашека, Рождественского, Серова, Котельникова и Сибирском проспекте. Специалисты департамента отметили, что прилегающие территории должны быть очищены от наледи до асфальта или обработаны противогололедными материалами. Однако на многих участках эти требования не выполнены. Более того, была выявлена наледь на крышах, что создает дополнительную угрозу для пешеходов.