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В Омске проверяют качество зимней уборки во дворах и у магазинов

В Ленинском округе выявлено 12 нарушений. Недочёты могут обернуться штрафами до 20 тысяч рублей.

Источник: Om1 Омск

Департамент контроля Омска продолжает рейды по проверке соблюдения правил зимнего содержания территорий. В ходе недавнего объезда Ленинского округа специалисты департамента контроля выявили 12 нарушений, большая часть которых касалась состояния подходов к торговым объектам.

Проверки прошли на улицах Гашека, Рождественского, Серова, Котельникова и Сибирском проспекте. Специалисты департамента отметили, что прилегающие территории должны быть очищены от наледи до асфальта или обработаны противогололедными материалами. Однако на многих участках эти требования не выполнены. Более того, была выявлена наледь на крышах, что создает дополнительную угрозу для пешеходов.

«Некоторые предприниматели реагируют быстро, не дожидаясь предписания. Другим мы выдаем документ, где обозначен трёхдневный период для его исполнения. В противном случае будет составлен протокол, который грозит штрафом до 20 тысяч рублей и дисквалификацией должностного лица до 3-х лет», — сообщила Анна Кузьменко, советник департамента контроля по Ленинскому и Октябрьскому округам.

Недочёты замечены не только у предпринимателей, но и у управляющих компаний. Несмотря на регулярные обходы, представители УК сталкиваются с проблемами. Например, в компании «Ваш дом», обслуживающей более 60 домов, отмечают, что автовладельцы часто оставляют машины во дворах, мешая работе спецтехники.

Жителей Омска просят быть внимательными и сообщать о потенциально опасных участках в свою управляющую компанию или в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78−78−78.

ЖКХ