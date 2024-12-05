Министр архитектуры сказал, что означает реновация жилья в Беларуси

Пархамович обратил внимание на то, что большое количество жилищного фонда в республике имеет довольно серьезные сроки эксплуатации. Однако постоянно проводить капитальные ремонты невозможно. Кроме того, при капремонте не предусматривается повышение благоустроенности жилфонда, а при реновации — да.