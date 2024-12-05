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Министр архитектуры сказал, что означает реновация жилья в Беларуси

Минархитектуры: реновация жилья будет проведена в Беларуси во всех регионах.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси планируют провести реновацию жилья. Об этом министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович рассказал БелТА.

Глава Минархитектуры подчеркнул, что программа реновации затронет абсолютно все территории страны. Также она будет подразумевать увеличение плотности с сохранением при этом комфортности.

Пархамович обратил внимание на то, что большое количество жилищного фонда в республике имеет довольно серьезные сроки эксплуатации. Однако постоянно проводить капитальные ремонты невозможно. Кроме того, при капремонте не предусматривается повышение благоустроенности жилфонда, а при реновации — да.

— Таким образом, в Беларуси следует переходить на тему реновации, — заявил министр архитектуры и строительства.

До этого глава Минстроительства заявил о проведении масштабной реновации жилищного фонда.

Еще премьер Головченко высказался о жилье для белорусов, которые не имеют право на господдержку.