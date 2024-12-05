С нового года в Магнитогорске подорожает проезд в общественном транспорте

С 1 января 2025 года в Магнитогорске подорожает проезд в общественном транспорте. Платить больше придется пассажирам автобусов и трамваев. Стоимость проезда для них увеличится до 40 рублей. Решение принято на заседании Магнитогорского городского Собрания депутатов. Об этом 5 декабря сообщили в администрации города.