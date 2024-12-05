С нового года в Магнитогорске подорожает проезд в общественном транспорте

С 1 января 2025 года в Магнитогорске подорожает проезд в общественном транспорте. Платить больше придется пассажирам автобусов и трамваев. Стоимость проезда для них увеличится до 40 рублей. Решение принято на заседании Магнитогорского городского Собрания депутатов. Об этом 5 декабря сообщили в администрации города.
— Магнитогорск — один из последних городов Уральского федерального округа, который принял решение о поднятии стоимости проезда на регулируемых маршрутах, — добавили в пресс-службе мэрии.
Напомним, в Челябинске стоимость проезда увеличилась до 43 рублей еще в октябре. Несмотря на подорожание в городе металлургов, для пассажиров также предусмотрены скидки и компенсации. Пенсионеры при предъявлении соцкарты смогут каждый месяц пользоваться 30 бесплатными поездками.
— За каждую следующую поездку им будет компенсировано 15 рублей из городского бюджета, — рассказали в администрации.
Льготы есть у садоводов, студентов и школьников. Сэкономить на проезде можно и остальным — при оплате банковской картой стоимость проезда составит 38 рублей.