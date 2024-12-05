Огромная очередь из льготников собралась в одной из аптек Ростова-на-Дону

В одной из аптек на Западном в Ростове-на-Дону собралась внушительная очередь за лекарствами. Видео, снятое в торговой точке, было опубликовано в VK вечером 4 декабря.
— Невыносимые очереди в льготной аптеке на Зорге. Старики, инвалиды стоят за бесплатными лекарствами по три часа, — пожаловалась очевидица.
Пост сразу же начали комментировать интернет-пользователи. Одних возмутило произошедшее. Другие отметили, что сложности, скорее всего, связаны с отсутствием нужного количества фармацевтов.
— Очередь собралась из-за того, что фармацевт должен был сделать достаточно много: оформить рецепт, сходить принести лекарства, дать объяснение человеку. Работников в аптеках не хватает.
— Люди собрались из-за того, что количество аптек, где выдают бесплатные лекарства, очень небольшое.
Напомним, похожий случай произошел в августе 2024 года на улице Ларина. Тогда аптеку, где не хватало персонала, оштрафовали.