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Огромная очередь из льготников собралась в одной из аптек Ростова-на-Дону

Старики и инвалиды около трех часов простояли в очереди за лекарствами в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В одной из аптек на Западном в Ростове-на-Дону собралась внушительная очередь за лекарствами. Видео, снятое в торговой точке, было опубликовано в VK вечером 4 декабря.

— Невыносимые очереди в льготной аптеке на Зорге. Старики, инвалиды стоят за бесплатными лекарствами по три часа, — пожаловалась очевидица.

Пост сразу же начали комментировать интернет-пользователи. Одних возмутило произошедшее. Другие отметили, что сложности, скорее всего, связаны с отсутствием нужного количества фармацевтов.

— Очередь собралась из-за того, что фармацевт должен был сделать достаточно много: оформить рецепт, сходить принести лекарства, дать объяснение человеку. Работников в аптеках не хватает.

— Люди собрались из-за того, что количество аптек, где выдают бесплатные лекарства, очень небольшое.

Напомним, похожий случай произошел в августе 2024 года на улице Ларина. Тогда аптеку, где не хватало персонала, оштрафовали.