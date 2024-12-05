Стало известно, кто назначен начальником Росгвардии по Иркутской области

— В 2002 году начал службу в отделе специальной полиции Главного управления исполнения наказаний Минюста России по Иркутской области. В 2017 году возглавил отряд специального назначения Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону. С 2023 года командир СОБР Управления Росгвардии по региону, — рассказали в пресс-службе Управления.