Стало известно, кто назначен начальником Росгвардии по Иркутской области

Николай Тарсаков назначен начальником Росгвардии по Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Росгвардии, данный указ подписал президент РФ.
Николай Тасаков — полковник полиции, ему 43 года. Родился в селе Нижний Торей, что в Бурятии. Окончил Восточно-Сибирский институт экономики и права. С 2000 по 2002 год служил в вооруженных силах РФ, в г. Калач-на-Дону.
— В 2002 году начал службу в отделе специальной полиции Главного управления исполнения наказаний Минюста России по Иркутской области. В 2017 году возглавил отряд специального назначения Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону. С 2023 года командир СОБР Управления Росгвардии по региону, — рассказали в пресс-службе Управления.
Также он обладатель права ношения «Крапового берета», участник контртеррористических операций на Северном Кавказе и СВО. За проявленные мужества и отвагу ему присудили государственные и ведомственные награды. Сейчас Николай Тарсаков назначен начальником Росгвардии по Иркутской области.
Николай Тарсаков назначен начальником Росгвардии по Иркутской области: биография.