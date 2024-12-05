Прогноз магнитной бури на 6 декабря: чего ждать метеозависимым

Несмотря на то, что предсказания говорят о низком уровне геомагнитной активности, некоторые люди могут испытывать дискомфорт. Если вы относитесь к числу тех, кто особенно восприимчив к таким изменениям, постарайтесь избегать стрессовых ситуаций и уделяйте больше времени отдыху. Помните, что связь между магнитными бурями и здоровьем до конца не изучена, поэтому важно сохранять спокойствие и следить за своим состоянием.