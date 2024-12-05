Дожди с мокрым снегом и гололедица: чего ждать белорусам от неустойчивой погоды в ближайшие дни

«В настоящее время в Беларуси сохраняется умеренно теплая погода с положительной аномалией в 1−4 градуса. В ближайшие сутки, в пятницу, 6 декабря, погодные условия в стране будет определять периферия антициклона, с центром над европейской территорией России. Поэтому ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах возможны слабые туман и гололедные явления. При этом с поступлением более прохладной воздушной массы температура воздуха несколько понизится и войдет в рамки климата. Минимальные значения окажутся в пределах от нуля до минус 6 градусов, дневные максимумы составят от минус 4 до плюс 2 градусов. Но уже в субботу столбики термометров вновь начнут стремиться вверх. Причиной потепления станут атмосферные фронты, смещающиеся с территории Польши и Украины. Вместе с повышением температурного фона они принесут осадки различной интенсивности в виде мокрого снега и дождя», — рассказали в Белгидромете.