Боб Дилан похвалил Тимоти Шаламе и название своего байопика

В своем X (Twitter) Дилан написал, что Шаламе наверняка будет совершенно правдоподобен в его роли. «Или молодого меня. Или какого-то другого меня», — добавил певец. Кроме того, Боб отметил хорошее название картины и посоветовал зрителям после ее просмотра прочитать книгу Элайджи Уолда «Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night that Split the Sixties» (2015). По ее мотивам был снят фильм «Никому не известный».