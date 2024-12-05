В Санкт-Петербурге знаменитое СИЗО «Кресты» выставили на продажу

«Решетки опустились, чтоб оградить нас от заключенных. Впереди стояли самые младшие. Там были ребята и младше меня. Это было самое страшное зрелище, столько пустоты и боли. Рассматривая их, я просто выпала из времени , — делилась посетительница. — Меня поразили эти мальчишки. Поломанные судьбы у самого начала жизни. Мне было обидно за них. Я как-то была уверена, что не все люди там поступали жестоко, что там есть просто бедолаги, которых могли подставить. На расстоянии 3−4 метров от реальных преступников мой мозг взрывался от эмоционального перенапряжения».