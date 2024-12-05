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Появился список мест, где официально разрешили запускать фейерверки

Как правило, это места возле водоемов и на открытой местности.

Источник: Reuters

В Калининграде определили места, где официально разрешено запускать фейерверки и взрывать петарды.

— Сквер на Московском пр-те (напротив Кафедрального собора).

— Площадка у стадиона «Калининград».

— Пруд «Поплавок».

— Пруд на Осенней.

— Сквер на Алданской.

— Смотровая площадка Верхнем озере.

— Сквер на Краснооктябрьской.

— Сквер на Согласия — Панина.

— Смотровая площадка на Трибуца.

— Автостоянка на Ялтинской, 66 В.

— Сквер на Флотской.

Эти места считаются наиболее подходящими с точки зрения пожарной безопасности.

Но тем не менее взрывы даже там могут напугать людей и домашних животных.

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