Появился список мест, где официально разрешили запускать фейерверки

В Калининграде определили места, где официально разрешено запускать фейерверки и взрывать петарды.
— Сквер на Московском пр-те (напротив Кафедрального собора).
— Площадка у стадиона «Калининград».
— Пруд «Поплавок».
— Пруд на Осенней.
— Сквер на Алданской.
— Смотровая площадка Верхнем озере.
— Сквер на Краснооктябрьской.
— Сквер на Согласия — Панина.
— Смотровая площадка на Трибуца.
— Автостоянка на Ялтинской, 66 В.
— Сквер на Флотской.
Эти места считаются наиболее подходящими с точки зрения пожарной безопасности.
Но тем не менее взрывы даже там могут напугать людей и домашних животных.