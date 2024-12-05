Помогают в госпитале, шефствуют над семьями бойцов и наводят порядок на улицах: Что за 2024 год сделала молодежь Ростова

Также юноши и девушки периодически объявляют бой надписи с рекламой наркотиков: в рамках акции «Очистим наши улицы» добровольцы уничтожили более 730 надписей. А в сам День борьбы с наркотиками 26 июня приняли участие в мероприятии «Маршрут здоровья». Еще наша молодежь вместе с представителями некоммерческих организаций проводит рейды по аптекам, чтобы выявить факты незаконной продажи безрецептурных лекарств несовершеннолетним. В прошлом году проверили 75 аптечных пунктов, среди которых в пяти был нарушен закон, а в 2024-м прошли уже 103 аптеки. Также при участии Управления рекламы в городе каждый год размещается более 100 плакатов на тему профилактики пагубных привычек.