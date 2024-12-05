Помогают в госпитале, шефствуют над семьями бойцов и наводят порядок на улицах: Что за 2024 год сделала молодежь Ростова

В донской столице больше четверти жителей — молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. И их активная жизненная позиция существенно влияет на развитие города. И, продолжая серию материалов об итогах года, говорим с заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Еленой Кожуховой о том, чего добилась ростовская молодежь в 2024-м.
ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ.
Одним из основных направлений молодежной политики города в 2024 году Елена Николаевна называет развитие добровольчества.
— На сегодня в добровольчество вовлечено более 85 тысяч человек. И все они делают очень многое для города, — считает Елена Кожухова. — Так, в рамках Всероссийского голосования по формированию городской комфортной среды 680 добровольцев отработали суммарно более 20 тысяч волонтерских часов, объясняя землякам, насколько важно участвовать и помогали им отдать свой голос за объекты благоустройства.
Во время субботников и дней древонасаждения более 500 неравнодушных ребят оказывают помощь в благоустройстве города.
Волонтеры Ростова помогали с переездом жильцам аварийного дома на Мечникова, 51. Фото: пресс-служба администрации Ростова.
ПОМОЩЬ БОЙЦАМ И ИХ СЕМЬЯМ — В ПРИОРИТЕТЕ.
Еще Волонтерский корпус города Ростова-на-Дону принимает активное участие в реализации Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», а также в городских и областных мероприятиях.
— За 2024 год Штабом отработано 2 272 заявки на оказание помощи семьям, и все заявки были исполнены. Только с 30 января по 2 мая текущего года добровольцами Волонтерского корпуса отработано более десяти тысяч волонтеро-часов на территории военно-клинического госпиталя в городе Ростове-на-Дону. И, конечно, приоритетным направлением добровольчества является оказание помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан.
НАШИ РЕБЯТА — В ПЕРВЫХ РЯДАХ.
Ростовские волонтеры стремятся сделать жителей родного города еще более дружными.
— С начала года в городе было организовано и проведено более 50 гражданско-патриотических мероприятий, направленных на укрепление единства жителей города и вовлечено более 85 тысяч человек, в том числе мастер-классы, лекции и кинопоказы.
И, конечно, в преддверии Дня Победы наши волонтеры, вооружившись инвентарем для уборки, вышли на улицы города и у 56 памятников из 113 провели субботники, приведя их в порядок.
Кроме того, в донской столице состоялся студенческий военно-спортивный праздник «Поклонимся великим тем годам …» на базе Донского государственного технического университета. Тогда в масштабном событии приняли участие более пяти тысяч молодых людей.
А при организации празднования 78-й годовщины Дня Победы 9 мая прошлого года в проведении торжественных мероприятий здорово помогли более 300 добровольцев из числа молодежи.
Без наших молодых волонтеров не проходит ни одно крупное мероприятие в городе. Они в первых рядах в День России 12 июня и День памяти и скорби 22 июня, активно приняли участие в военно-спортивной игре «Рубеж» и патриотическом слете «Вместе за правду», отмечали День государственного флага 22 августа и многих других важных городских событиях.
В городе создана Молодежная администрация для привлечения активных и талантливых ребят к социальным и политическим сферам жизни города. Фото: пресс-служба администрации Ростова.
ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ.
Стоит отметить активную работу по профилактике негативных явлений в молодежной среде.
— Это одна из важнейших задач, которые стоят перед городом. Так, с начала года было проведено 47 информационно-профилактических встреч, в полтора раза больше, чем годом ранее, в которых приняли участие более десяти тысяч студентов. Также ко 275-летию донской столицы был организован Фестиваль команд КВН на Кубок главы администрации Ростова, городской фестиваль молодежных субкультур «Экстрим стихия» — это соревнования по BMX, скейтборду, самокату и другим уличным видам спорта, — перечисляет Елена Николаевна.
Также юноши и девушки периодически объявляют бой надписи с рекламой наркотиков: в рамках акции «Очистим наши улицы» добровольцы уничтожили более 730 надписей. А в сам День борьбы с наркотиками 26 июня приняли участие в мероприятии «Маршрут здоровья». Еще наша молодежь вместе с представителями некоммерческих организаций проводит рейды по аптекам, чтобы выявить факты незаконной продажи безрецептурных лекарств несовершеннолетним. В прошлом году проверили 75 аптечных пунктов, среди которых в пяти был нарушен закон, а в 2024-м прошли уже 103 аптеки. Также при участии Управления рекламы в городе каждый год размещается более 100 плакатов на тему профилактики пагубных привычек.
АКТИВНЫЕ И ИНИЦИАТИВНЫЕ.
Каждый год Ростов-на-Дону становится центром притяжения для молодежи, которая увлечена высокими технологиями. Так, одним из крупнейших мероприятий, которые проводит Управление по молодежной политике города, является форум программных разработчиков и мехатроников «Хакатон». В 2024-м он привлек более тысячи участников со всей страны.
— Кроме того, из года в год поддерживается системная работа Городского совета молодежи: его отделения есть в каждом районе Ростова-на-Дону.
Ребята, увлеченные наукой могут проявить себя на Форуме высшего и профессионального образования и городской молодежной научно-практической конференции «Молодежная инициатива — 2024», в которых приняли участие около 500 человек.
— Чтобы поддержать ребят, которые мечтают открыть свое дело, среди учебных учреждений проводится Форум деловой молодежи и Городской конкурс «Молодой предприниматель Ростова».
В целом же городские конкурсы для поддержки талантливой молодежи имели общий призовой фонд в 2,18 миллиона рублей, это на 825 тысяч рублей больше, чем годом ранее.
А следующий, 2025-й, год начнется еще ярче. На январь запланировано открытие первого молодежного многофункционального центра (ММЦ) на территории Ростова.
— Инфраструктура центра позволит создать пространство, доступное для ростовчан от 14 до 35 лет, где будут проходить мероприятия в рамках молодежной политики города, направленные на развитие навыков и компетенций ребят.