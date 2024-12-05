В лесах Иркутской области за 2024 год ликвидировали 68 свалок

С начала 2024 года в лесах Иркутской области было ликвидировано 68 свалок, которые занимали более 18 гектаров. При этом было вывезено около 19 тысяч кубометров мусора. Об этом «КП-Иркутск» сообщили в региональном правительстве. Уточняется, что большая часть свалок — 52 — была расположена в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.
На эту работу из областного бюджета было выделено более 38 миллионов рублей. Финансирование осуществляется региональной программе «Охрана окружающей среды» на 2019−2025 году.
— Понимаем, что наиболее эффективно не просто ликвидировать несанкционированные свалки, но и бороться с теми, кто их создает, за что предусмотрена административная ответственность, — отметил министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Как пояснили в ведомстве, с этой целью в тех местах, где незаконные свалки появляются чаще всего, устанавливают фотоловушки. С помощью такого оборудования следить за местностью можно в режиме реального времени. Сейчас на территории Приангарья работает 120 таких камер, 67 из них приобрели в этом году. И поскольку такой подход показал свою эффективность, работа будет продолжена.
Помогают в очистке лесов от незаконных свалок и сотрудники министерства лесного комплекса, лесничеств, представители прокуратуры и общественных организаций во время проведения субботников.
Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что в Иркутске после капитального ремонта открылся детский сад.