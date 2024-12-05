В лесах Иркутской области за 2024 год ликвидировали 68 свалок

Как пояснили в ведомстве, с этой целью в тех местах, где незаконные свалки появляются чаще всего, устанавливают фотоловушки. С помощью такого оборудования следить за местностью можно в режиме реального времени. Сейчас на территории Приангарья работает 120 таких камер, 67 из них приобрели в этом году. И поскольку такой подход показал свою эффективность, работа будет продолжена.