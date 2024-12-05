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В Калининградскую область привезли более 800 рождественских елей из Литвы

Деревья проверили сотрудники Россельхознадзора.

Источник: Getty Images via Unsplash+

В Калининградскую область привезли 820 рождественских елей из Литвы. Все деревья проверили сотрудники Россельхознадзора. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.

«В декабре 2024 года специалистами управления Россельхознадзора по Калининградской области проконтролирован ввоз 820 штук рождественских деревьев, поступивших в регион из Литовской Республики. Кроме того, поступили ветки пихты в количестве 500 штук. Все рождественские деревья — это пихты происхождения Нидерланды», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники Россельхознадзора после проведения фитосанитарного контроля допустили всю продукцию к ввозу. Рождественские деревья можно доставлять в Калининградскую область при наличии сертификата, подтверждающего безопасность растений.