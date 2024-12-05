Ночные автобусные маршруты пока не планируют запускать в Нижнем Новгороде

Как пояснили в ведомстве, дефицит водительских кадров наблюдается не только в Нижегородской области, но и во многих регионах России. Из-за этого даже в дневные часы не всегда удается обеспечить нужное количество составов на маршрутах общественного транспорта. Если же пустить транспорт и по ночам, тогда это негативно скажется на выпуске машин в утренние часы «пик» и дневное время.