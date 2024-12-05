Ночные автобусные маршруты пока не планируют запускать в Нижнем Новгороде

«Ночные маршруты» автобусов пока не планируют запускать в Нижнем Новгороде. Это связано с нехваткой водителей, сообщили в региональном минтрансе на вопрос нижегородца в соцсетях.
Как пояснили в ведомстве, дефицит водительских кадров наблюдается не только в Нижегородской области, но и во многих регионах России. Из-за этого даже в дневные часы не всегда удается обеспечить нужное количество составов на маршрутах общественного транспорта. Если же пустить транспорт и по ночам, тогда это негативно скажется на выпуске машин в утренние часы «пик» и дневное время.
Большая часть маршрутов заканчивает свою работу после 22 часов.
«Из-за дефицита водительских кадров и с учетом особенностей режима труда и отдыха водителей, установленных законодательством, не для всех автобусов предусмотрен двухсменный режим работы, в связи с чем в вечернее время происходит недовыпуск автобусов на линию», — пояснили в минтрансе.
Сейчас ведомство активно ищет водителей и создает необходимые условия для их привлечения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новые трамвайные линии планируют построить в нескольких районах Нижнего Новгорода. Их могут протянуть до седьмого микрорайона Сормова и до Новинок через Щербинки в Приокском районе.