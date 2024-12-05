В Москве пройдет XI Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

«Как показывает история конгресса, уровень спикеров и дискуссий мероприятия позволяет решать ключевые задачи развития российской экономики и способствует появлению инициатив, определяющих стратегию развития страны. Сегодня достижение совокупного суверенитета России невозможно без собственных научных исследований и разработок, внедрения отечественных технологий и оборудования, а также стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции. При этом темпы роста производств сейчас требуют колоссальных инвестиционных ресурсов, поэтому важна координация действий государства, корпораций и бизнеса. Надеемся, что площадка Конгресса, включающая в этом году новые стратегические сессии, даст возможность детально рассмотреть основные аспекты поднятой нами тематики, а их комплексное обсуждение с участием ключевых экспертов рынка и представителей власти поможет принятию важных для страны стратегических решений», — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора компании «Иннопрактика» Натальи Поповой.