В Москве пройдет XI Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Условия достижения технологического суверенитета, актуальные задачи российской инновационной промышленности и роль в этом человеческого потенциала обсудят на XI Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес», который пройдет в Москве 10 декабря. Об этом сообщили организаторы.
В сообщении отмечается, что в рамках 17 сессий участники конгресса обсудят актуальные задачи российской инновационной промышленности в условиях экономических, технологических, информационных вызовов и риска дефицита финансирования, механизмы государственной поддержки. Также состоятся дискуссии о развитии человеческого потенциала в России, роли вузов и системы образования в подготовке кадров для инновационной экономики, культурных достижениях и ценностных приоритетах в международной политике. Кроме того, на пленарном заседании «Совокупный суверенитет 3.0: значимость национального единства науки, бизнеса, кадров в условиях многополярного мира» эксперты обсудят приоритетные сферы деятельности и условия, необходимые для достижения совокупного суверенитета страны, в том числе важность развития человеческого потенциала.
«Как показывает история конгресса, уровень спикеров и дискуссий мероприятия позволяет решать ключевые задачи развития российской экономики и способствует появлению инициатив, определяющих стратегию развития страны. Сегодня достижение совокупного суверенитета России невозможно без собственных научных исследований и разработок, внедрения отечественных технологий и оборудования, а также стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции. При этом темпы роста производств сейчас требуют колоссальных инвестиционных ресурсов, поэтому важна координация действий государства, корпораций и бизнеса. Надеемся, что площадка Конгресса, включающая в этом году новые стратегические сессии, даст возможность детально рассмотреть основные аспекты поднятой нами тематики, а их комплексное обсуждение с участием ключевых экспертов рынка и представителей власти поможет принятию важных для страны стратегических решений», — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора компании «Иннопрактика» Натальи Поповой.
Помимо этого, участники конгресса смогут увидеть три экспозиции. «Школа Иннопрактики представит выставку фотографий, сделанных во время сессий Школы в 2020—2024 гг. и запечатлевших восприятие России иностранными студентами. Уникальные решения, платформы и образцы продукции высокотехнологичных производств продемонстрирует выставка Ассоциации “Национальных чемпионов”. А с историей МГУ имени М. В. Ломоносова в канун его 270-летия можно будет ознакомиться благодаря фотохронике», — говорится в сообщении.
Организаторами конгресса выступают компания «Иннопрактика» и МГУ имени М. В. Ломоносова. ТАСС — официальный информационный партнер.