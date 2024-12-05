Запуск производства ноутбуков в Ростове запланировали на 2025 год

Запуск завода по производству ноутбуков в Ростове-на-Дону перенесли на 2025 год «из-за сложностей с прохождением платежей с поставщиками и логистики». Об этом агентству ТАСС рассказал соучредитель компании «Бештау электроникс» Владимир Кузнецов.
— Сейчас заводы в Ростове-на-Дону и Ессентуках находятся на этапе технического открытия. Производство работает в тестовом режиме. Оборудование завезено и подключено, набрали персонал. Полноценный запуск производств запланирован на 2025 год, — сообщил Владимир Кузнецов.
Напомним, ранее запуск производства в донской столице планировали на осень 2024 года.
Добавим, по данным властей Ростовской области, инвестпроект предполагает возведение пяти комплексов общей площадью около 9 тысяч квадратных метров.
На предприятии собираются наладить выпуск ноутбуков из компонентов собственного производства и литий-ионных аккумуляторов, также должен увеличиться объем производства электронных плат. При запуске завода откроют более 700 рабочих мест.