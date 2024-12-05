Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запуск производства ноутбуков в Ростове запланировали на 2025 год

Полный запуск компьютерного завода в Ростове-на-Дону перенесли на 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

Запуск завода по производству ноутбуков в Ростове-на-Дону перенесли на 2025 год «из-за сложностей с прохождением платежей с поставщиками и логистики». Об этом агентству ТАСС рассказал соучредитель компании «Бештау электроникс» Владимир Кузнецов.

— Сейчас заводы в Ростове-на-Дону и Ессентуках находятся на этапе технического открытия. Производство работает в тестовом режиме. Оборудование завезено и подключено, набрали персонал. Полноценный запуск производств запланирован на 2025 год, — сообщил Владимир Кузнецов.

Напомним, ранее запуск производства в донской столице планировали на осень 2024 года.

Добавим, по данным властей Ростовской области, инвестпроект предполагает возведение пяти комплексов общей площадью около 9 тысяч квадратных метров.

На предприятии собираются наладить выпуск ноутбуков из компонентов собственного производства и литий-ионных аккумуляторов, также должен увеличиться объем производства электронных плат. При запуске завода откроют более 700 рабочих мест.