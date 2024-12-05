Запуск производства ноутбуков в Ростове запланировали на 2025 год

Запуск завода по производству ноутбуков в Ростове-на-Дону перенесли на 2025 год «из-за сложностей с прохождением платежей с поставщиками и логистики». Об этом агентству ТАСС рассказал соучредитель компании «Бештау электроникс» Владимир Кузнецов.