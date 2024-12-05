Воронежцам показали новые автобусы для двух пригородных маршрутов

Автобусы поступили в распоряжение частного перевозчика от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Машины оснащены аппарелью для инвалидных колясочников, электронными табло и USB-разъемами для зарядки телефонов в салоне. О планируемом выходе на линию новых автобусов стало известно в конце ноября.