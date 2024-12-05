Воронежцам показали новые автобусы для двух пригородных маршрутов

В ближайшее время на пригородные маршруты № 312А (Воронеж (Юго-Западный рынок) — Новая Усмань) и 312Д (Отрожка — Новая Усмань) выйдут новые полунизкопольные автобусы средней вместимости KAMAZ-Vega. Фото с 15 новыми машинами опубликовали в министерстве промышленности и транспорта Воронежской области в среду, 4 декабря.
Автобусы поступили в распоряжение частного перевозчика от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Машины оснащены аппарелью для инвалидных колясочников, электронными табло и USB-разъемами для зарядки телефонов в салоне. О планируемом выходе на линию новых автобусов стало известно в конце ноября.
РИА «Воронеж» писало, что с понедельника, 9 декабря, в областном центре изменится путь следования муниципального маршрута № 26 «Больница № 8 — Химоптторг». Автобусы будут следовать до микрорайона Электроника.