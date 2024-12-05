Могилевчанин попросил сына друга починить машину, а тот ее обменял на другую

Так, 50-летний могилевчанин попросил сына своего знакомого починить его «Ниссан». Молодой человек сказал, что починит авто максимально быстро. И потом в течение нескольких месяцев механик все время заявлял, что ремонт машины почти окончен. Когда же знакомый совсем перестал выходить на связь обманутый белорус пошел в милицию.