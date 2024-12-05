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Могилевчанин попросил сына друга починить машину, а тот ее обменял на другую

Могилевчанин оставил машину на ремонт, а ее обменяли в интернете.

Источник: Комсомольская правда

Житель Могилева отдал машину в ремонт, а ее обменяли онлайн. Подробности рассказали в телеграм-канале «Милиция Могилевщины» УВД Могилевского облисполкома.

Так, 50-летний могилевчанин попросил сына своего знакомого починить его «Ниссан». Молодой человек сказал, что починит авто максимально быстро. И потом в течение нескольких месяцев механик все время заявлял, что ремонт машины почти окончен. Когда же знакомый совсем перестал выходить на связь обманутый белорус пошел в милицию.

Оперативники выяснили, что у машины могилевчанина уже другой владелец. Так как 20-летний житель Шклова не стал ремонтировать авто знакомого, а поменял его на другую машину на одной из бесплатных онлайн-площадкой объявлений.

Фигуранту грозит до 3 лет тюрьмы за мошенничество.

Тем временем минчанин заплатит штраф 2000 рублей за то, что ездил по школьному проездному.