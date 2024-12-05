Новогодние праздники уже близко. На Дворцовой готовят рождественскую горку

Напомним, в прошлом году горку для катания высотой 8 метров начали строить на участке между Дворцовой площадью и Певческим мостом 13 ноября. Заказчиком и исполнителем работ выступал СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг». Работать для посетителей аттракцион будет с 9 декабря по 8 января во время Рождественской ярмарки на Дворцовой площади.