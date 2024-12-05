Больше тысячи домов остались без света в Дзержинском районе Новосибирска

Днем 5 декабря, во время проведения несогласованных работ по прокладке газопровода в Дзержинском районе Новосибирска, произошло повреждение кабельной линии электропередачи.
В ликвидации последствий аварии участвовали две бригады «Россетей» и спецтехника. По состоянию на 16:40 электроснабжение было полностью восстановлено, сообщили в АО «РЭС».
Ранее сообщалось, что мэр Максим Кудрявцев оценил работу коммунальных служб по обеспечению города теплом. Глава города отметил, что теплосеть мегаполиса очень изношена и нуждается в масштабном ремонте, чтобы выдерживать степень требуемой нагрузки.