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Больше тысячи домов остались без света в Дзержинском районе Новосибирска

Электричество пропало в частных жилых домах на улицах Почтовой, Технической, Черенкова, Караваева, Гашека и Почтовых переулках Новосибирска.

Днем 5 декабря, во время проведения несогласованных работ по прокладке газопровода в Дзержинском районе Новосибирска, произошло повреждение кабельной линии электропередачи.

В ликвидации последствий аварии участвовали две бригады «Россетей» и спецтехника. По состоянию на 16:40 электроснабжение было полностью восстановлено, сообщили в АО «РЭС».

Ранее сообщалось, что мэр Максим Кудрявцев оценил работу коммунальных служб по обеспечению города теплом. Глава города отметил, что теплосеть мегаполиса очень изношена и нуждается в масштабном ремонте, чтобы выдерживать степень требуемой нагрузки.

ЖКХ